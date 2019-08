POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Polizeipräsidium Freiburg

Möglicherweise aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam eine 62 jährige VW-Fahrerin am Dienstag, 13.08.19, gegen 13.35 Uhr, in der Alten Straße auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden 46 jährigen Opel-Fahrer zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Da nach dem Unfall ein Fahrzeug angefangen hatte zu rauchen, war die Feuerwehr Weil mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften am Unfallort.

