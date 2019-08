Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Mit Falschgeld bezahlt und geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.08.19, gegen 07.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann mit einem falschen Fünfzig-Euro-Schein in einem Einkaufsmarkt in Schliengen zu bezahlen. Der falsche Schein fiel einer Verkäuferin jedoch auf. Hierauf flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem etwa 30 jährigen Mann, der als groß und breit beschrieben wurde, verlief ergebnislos.

