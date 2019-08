Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Wohnungseinbruch in der Hindenburgstraße - Kripo sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Gewaltsam über eine verschlossene Terrassentüre gelangten unbekannte Einbrecher am Dienstagabend (13. August), in der Zeit zwischen etwa 18.30 Uhr und 23.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hindenburgstraße. Im Inneren wurden Räume und Behältnisse nach Wertsachen durchsucht. Gestohlen wurden offenbar Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

