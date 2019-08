Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Doch keine Schlägerei

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Vorsorglich mit drei Streifenbesatzungen rückte die Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 01.40 Uhr zum Schwimmbadparkplatz Kollnau an. Anwohner waren dort auf eine größere Gruppe Jugendlicher aufmerksam geworden, unter der es mutmaßlich handfesten Streit gab. Es stellte sich aber schnell heraus, dass keine Schlägerei im Gange war, sondern die jungen Burschen zum Vergnügen ihre Reaktionsgeschwindigkeit getestet hatten. Sie waren gerade im Begriff, ihren Heimweg anzutreten, was sie nach der Überprüfung auch in die Tat umsetzten.

uh

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell