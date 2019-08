Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In eine Wohnung in der Schwarzwaldstraße in Waldkirch eingedrungen sind unbekannte Täter am Montag, 12.08.2019. Der Einbruch ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 19 und 23.15 Uhr.

Die Täter schlugen eine Terrassentür ein, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten unter anderem Schmuck. Bei einem benachbarten Wohnhaus wurden ebenfalls mutmaßliche Einbruchspuren an einer Haustür festgestellt, hier blieb es nach derzeitigem Kenntnisstand aber bei einem Versuch.

Die Kriminalpolizei Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07641 582-200 zu melden.

oec

