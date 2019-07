Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Versuchter Einbruch in Bäckerei - Alarmanlage verschreckt Täter

Homberg (ots)

Borken Versuchter Einbruch in Bäckerei - Alarmanlage verschreckt Täter Tatzeit: 19.07.2019, 00:52 Uhr

Kurz nach Mitternacht haben heute unbekannte Täter versucht, in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße einzubrechen.

Die Täter wollten sich durch die Eingangstür zur Backstube Zutritt zur Bäckerei verschaffen. Hierbei löste die Alarmanlage aus, die vermutlich die Täter in die Flucht schlug. An der Backstubentür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell