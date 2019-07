Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Hilgershausen - Hakenkreuz und Siegrunen in Lack gekratzt

Homberg (ots)

Felsberg-Hilgershausen Hakenkreuz und Siegrunen in Lack gekratzt Tatzeit: 16.07.2019, 17:00 Uhr bis 17.07.2019, 09:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Pkw in der Straße "Im Iller" beschädigt.

Die Täter ritzten in einen blauen 3-er BMW mit einem unbekannten Gegenstand zwei Siegrunen in den Fahrzeuglack des Daches, sowie ein Hakenkreuz in den Lack der Motorhaube. Zudem beschädigten sie alle Scheiben des Fahrzeugs mit einem Stein und demolierten einen Außenspiegel. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro an dem Pkw entstanden. Die Homberg Kriminalpolizei ermittelt nun nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

