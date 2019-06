Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg/Iller - Auto missachtete die Vorfahrt des Motorrades

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Motorrad von Kirchberg in Richtung Erolzheim. Kurz nach der Abzweigung von der Hauptstrape in die Erolzheimer Straße stand eine 35-Jährige mit ihrem Auto an der Einmündung der Friedensstraße. Obwohl der Fahrer der Kawasaki Vorfahrt hatte, fuhr sie los und wollte nach links in die Erolzheimer Straße einbiegen. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und prallte gegen die Front des Seat. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Der Schaden am Motorrad wird auf 3.000EUR, am Seat auf 5.000EUR geschätzt. Die Verursacherin wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

