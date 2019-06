Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 8.000EUR Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Ulm (ots)

Am Sonntag fuhr eine 32-Jährige von Warthausen kommend auf der Ulmer Straße in Richtung Süden. Gegen 00.45 Uhr wollte der 22-Jährige mit seinem VW von der Sandgrabenstraße nach links in die Ulmer Straße einfahren. Dabei mißachtete er die Vorfahrt des Toyota. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Autos mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von je 4.000EUR. Verletzt wurde niemand.

