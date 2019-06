Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Angestellte schließt Ladendieb ein

Als sich ein Mann zum 2. Mal in einer Tankstelle bedient ohne zu bezahlen, reagiert eine Angestellte blitzschnell.

Ulm (ots)

Ein 44 Jahre alter Mann steckte am Samstag gegen 00.30 Uhr am Getränkeregal einer Tankstelle Waren ein, ohne zu bezahlen. Die 25-jährige Angestellte erkannte den Mann, der tags zuvor bereits Waren gestohlen hatte. Da er alkoholisiert und aggressiv war, schloss die junge Frau den Mann kurzentschlossen in der Tankstelle ein und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, nachdem er auch gegenüber ihnen aggressiv und beleidigend wurde.

+++++++++++++++1212882 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell