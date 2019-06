Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Pkw-Lenkerin provoziert Auffahrunfall

Weil eine Autofahrerin eine Zigarettenkippe aus dem Fenster warf, kam es zu einer Kettenreaktion.

Mittels Lichthupe machte am Freitag gegen 11.00 Uhr ein 46 Jahre alter Autofahrer eine 34-jährige Pkw-Lenkerin auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Sie hatte während der Fahrt eine Zigarettenkippe aus dem Fenster geworfen, als sie auf der B10 von Gingen kommend in Richtung Kuchen unterwegs war. Die Frau ihrerseits fühlte sich durch die Lichthupe wohl provoziert, weshalb sie unvermittelt und ohne Grund abbremste. Der 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Ein nachfolgender dritter Autofahrer im Alter von 54 Jahren konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auch noch in die verunfallten Pkw. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000 Euro.

