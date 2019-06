Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Anzeigeerstatter fährt betrunken zur Polizei

Nachdem ein Mann angegriffen wurde, trank er zur Beruhigung Alkohol. Danach fuhr er zur Polizei. Nun ist er seinen Führerschein los.

Ulm (ots)

Ein 43 Jahre alter Autofahrer wurde am Freitagnachmittag grundlos von einem anderen Verkehrsteilnehmer geschlagen. Der Mann war daraufhin so perplex, dass er nach Hause ging und dort Alkohol trank. Danach entschloss er sich eine Anzeige zu erstatten. Er fuhr deshalb gegen 16.00 Uhr zum Polizeirevier Ulm-Mitte. Den Beamten blieb die Alkoholisierung des 43-Jährigen nicht verborgen. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

+++++++++++++++1209896 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell