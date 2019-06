Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Hamm-Westtünnen (ots)

Am Samstag, 29. Juni, gegen 23.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Von-Thünen-Halle in Westtünnen. Ein 50-jähriger Mann aus Hamm touchierte auf dem Parkplatz der Von-Thünen-Halle mit seinem blauen VW Touran einen weißen Opel Astra und einen ebenfalls blauen Opel Insignia. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Eine 25-jährige Zeugin und ein 26-jähriger Zeuge, beide aus Hamm, beobachteten den Unfall und riefen die Polizei. Der Unfallfahrer wurde auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße an einer Bushaltestelle in seinem beschädigten Auto schlafend vorgefunden. Der 50-jährige Hammer hatte Alkohol getrunken und sich dann hinter das Steuer gesetzt. Der Betrunkene musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (gc)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell