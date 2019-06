Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch am Vogelsang

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 28. Juni, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr wurde eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Vogelsang eingetreten. Der 45-jährige Wohnungsinhaber verließ seine Wohnung gegen 22 Uhr. Als er um 23 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Wohnungstür offen stand und augenscheinlich aufgetreten wurde. Die Einbrecher konnten eine geringe Bargeldmenge im unteren dreistelligen Bereich erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von zirka 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

