Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Auffahrunfalls- eine schwer Verletzte und drei leicht Verletzte

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 28. Juni 2019, wurden drei Personen leicht und eine 43-Jährige schwer verletzt. Gegen 13.15 Uhr war die 43-jährige Opel-Fahrerin mit ihren beiden Kindern (11,12) auf der Werler Straße in Richtung Ostdorfstraße unterwegs. In Höhe des Evangelischen Krankenhauses fuhr ihr eine 20-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf. Sie und die beiden Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.(jb)

