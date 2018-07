FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach rettet Nachwuchs der bedrohten Gelbbauchunken vor Austrocknung

3 weitere Medieninhalte

Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Freitag erreichte die Feuerwehr Bergisch Gladbach ein ungewöhnliches Hilfeersuchen von der Biologischen Station Rhein-Berg. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit waren insgesamt sechs Laichplätze der in NRW vom Aussterben bedrohten Gelbbauchunke an der Grube Weiß im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach in Gefahr.

Der örtlich zuständige Löschzug Bensberg der Feuerwehr Bergisch Gladbach reagierte schnell auf die Anfrage und für Samstagmorgen wurden 6 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort tätig. Insgesamt wurden rund 1.600 Liter Wasser auf die sechs Laichplätze aufgebracht und somit das Überleben der bedrohten Tiere sichergestellt. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

