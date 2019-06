Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße am Freitagnachmittag. Er fuhr mit seiner Suzuki gegen 14.40 Uhr etwa in Höhe Poststraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Adenauer Allee, als der neben ihm fahrende 33-jährige Renault-Fahrer den Fahrstreifen nach links wechseln wollte. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Suzuki-Fahrer einen Zusammenstoß vermeiden, kam dabei aber zu Fall. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zunächst in ein Hammer Krankenhaus gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden. (fa)

