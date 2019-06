POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Kreditkarten-Dieb

Polizeipräsidium Hamm

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einen Dieb und Kreditkarten Betrüger. Der Unbekannte entwendete am 7. Januar, gegen 12.30 Uhr, aus einem Spind, in einem Fitnessstudio Am Hülsenbusch eine Kreditkarte und Bargeld. Am selben Tag, gegen 14.45 Uhr, bezahlte der Dieb mit der gestohlenen Kreditkarte in einem Supermarkt an der Münsterstraße. Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei Hamm fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

