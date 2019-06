Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 58-jährige Seat-Fahrerin aus Hamm und ein 31-jähriger Daimler-Fahrer aus Lohne wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 28. Juni, auf der Kreuzung Braamer Straße/Bimbergsheide leicht verletzt. Gegen 7.50 Uhr war die Autofahrerin auf der Braamer Straße in Richtung Lange Reihe unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Fahrzeug des 31-Jährigen zusammen. Der befand sich auf der Bimbergsheide in Fahrtrichtung Ostwennemarstraße und wollte gerade nach links auf die Braamer Straße abbiegen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und ambulant behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt geschätzte 20000 Euro. (cg)

