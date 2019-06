Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken vor Hauswand gefahren

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 29. Juni, gegen 20 Uhr ereignete sich an der Straße Lappenbredde ein Verkehrsunfall mit einer alkoholisierten schwerverletzten Person. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin wollte mit dem augenscheinlich auf einem Parkplatz an der Lappenbredde ihren Automatikwagen parken. Dies misslang jedoch. Der BMW 220i beschleunigte, fuhr über den Gehweg und durchbrach einen Zaun. Anschließend prallte der BMW gegen eine Hauswand und blieb stehen. Als die Polizeibeamten zur Unfallaufnahme erschienen wurde die Hammerin bereits in einem Rettungswagen behandelt. Die Beamten stellten fest, dass die Fahrzeugführerin betrunken war. Die 50-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein abgeben. Der BMW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ebenso wurden der Metallzaun und die Hauswand beschädigt. Der Sachschaden wird auf zirka 7500 Euro geschätzt. (gc)

