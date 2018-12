POL-DN: Dreiste Taschendiebe

Düren (ots) - Am Donnerstagvormittag wurde eine Seniorin von zwei unbekannten Täte-rinnen bestohlen. In einem Aufzug schafften sie sich optimale Bedingungen für ihre Tat.

Gegen 11:20 Uhr betrat eine Seniorin aus Merzenich mitsamt ihres Einkaufstrolleys eine Aufzugkabine im Erdgeschoss eines Ärztehauses an der Wirtelstraße. Als sich die Türen schon beinahe geschlossen hatten, wurden sie nochmals geöffnet und zwei Frauen im Alter von etwa 35 bis 40 Jahre begaben sich hinein. In der engen Kabine fuhr man in das gewünschte Stockwerk der Seniorin. Doch als diese dann austeigen wollte, musste sie sich regelrecht an den Unbekannten vorbeizwängen. Während die Merzenicherin ausstieg, blieben die zwei Frauen im Aufzug zurück. Kurze Zeit später bemerkte die alte Dame das Fehlen ihrer Handtasche. Sie fand die Tasche dann auf dem Boden der Aufzugskabine wieder, doch nun fehlte daraus Bargeld. Dieses hatte die Seniorin vor ihrem Arztbesuch in einer Bankfiliale an der Zehnthofstraße abgehoben.

Möglicherweise wurde das Opfer bereits zu diesem Zeitpunkt von den bei-den Täterinnen beobachtet. Es handelte sich um zwei Frauen im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren. Beide waren etwa 165 cm groß, trugen ein Kopftuch und erweckten einen südländischen Eindruck. Eine der beiden Täterinnen war von schlanker Statur, ihre Mittäterin eher kräftig.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die beschriebenen Personen. Die Leitstelle ist unter der Telefonnummer 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell