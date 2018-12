POL-DN: Pkw-Fahrer/in nach Verkehrsunfall gesucht

Linnich (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag zwischen den Ortschaften Rurdorf und Linnich. Ein gefährliches Überholmanöver eines Pkw hatte dazu geführt - der oder die Unfallverursacherin ist flüchtig.

Etwa um 13:00 Uhr befuhr eine 39 Jahre alte Frau aus Hückelhoven mit ihrem Pkw die L 228 in Fahrtrichtung Linnich. In gleicher Richtung hinter ihr war eine 18-jährige Linnicherin mit ihrem Auto unterwegs. Hinter dem Ortsausgang von Rurdorf passierten die beiden Fahrzeuge zunächst eine dortige Engstelle. Unmittelbar im Anschluss daran wurden sie von einem dritten Wagen überholt. Es handelte sich dabei um einen silbernen Pkw, vermutlich einen Geländewagen, über dessen Fahrer oder Fahrerin bislang keine Erkenntnisse vorliegen. Der überholende Wagen musste dann aufgrund eines entgegenkommenden Autos plötzlich wieder nach rechts einscheren. Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern wurde die 39-jährige Hückelhovenerin gezwungen, nach rechts auszuweichen. Sie geriet in den dortigen Grünstreifen, den sie über eine Strecke von mehr als 20 Metern durchfuhr, bevor sie zurück auf die Fahrbahn lenken konnte. Hierbei kam es dann zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw der jungen Frau aus Linnich. Der silberne Wagen setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung Linnich fort.

Bei dem Unfallgeschehen wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Wagen der 18-Jährigen musste später abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Geländewagens wird gebeten, sich zu melden. Auch der oder die Insassen des aus Richtung Linnich in Fahrtrichtung Rurdorf fahrenden Wagens kommen als Unfallzeugen in Betracht und können womöglich Angaben zum Unfallverursacher machen. Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-5232 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell