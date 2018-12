POL-DN: Radfahrer vor Kreisverkehr erfasst

Jülich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag ein Radfahrer leicht verletzt. Er hatte die Fahrbahn der L 253 überquert und war mit einem Pkw kollidiert.

Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Jülich die Landesstraße. Sie kam aus Richtung des Forschungszentrums und beabsichtigte, in den Kreisverkehr an der Zuckerfabrik einzufahren. Zu diesem Zweck bremste sie ihren Wagen ab und verlangsamte ihre Fahrt. Ein aus ihrer Sicht von links kommender Radfahrer deutete diesen Bremsvorgang fälschlicherweise zu seinen Gunsten: der 44-Jährige aus Niederzier ging eigenen Angaben zufolge davon aus, der Pkw würde ihm das Überqueren der Straße an einer dafür vorgesehenen Mittelinsel ermöglichen. Für die Autofahrerin erschien der Radfahrer völlig unvermittelt auf der Fahrbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Radler wurde zu Fall gebracht und leicht verletzt.

Der 44-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand nur ein geringer Schaden an den beiden Fahrzeugen.

