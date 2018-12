POL-DN: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben: Öffentlichkeitsfahndung

2 weitere Medieninhalte

Düren (ots) - Im Juli dieses Jahres entwendete eine bislang unbekannte Frau die EC-Karte eines Seniors aus Niederzier. Mit dieser hoben zwei Frauen Geld am Automaten ab. Nach diesen Frauen wird nun mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera gefahndet.

Am Samstag, dem 21.07.2018, hob der Mann vormittags gegen 10:00 Uhr Geld an einem Automaten in einem Geldinstitut in der Dürener Innenstadt ab. Die EC-Karte steckte er anschließend in seine Westentasche. Auf seinem Weg durch die Stadt wurde er in der Oberstraße von einer ihm unbekannten Frau angesprochen. Sie fragte nach einer Wegbeschreibung und hielt dem hilfsbereiten Senior einen Stadtplan vor. Am Abend stellte er das Fehlen seiner EC-Karte fest. Mit dieser war in der Zwischenzeit bereits Geld abgehoben worden. Die beiden auf den Bildern zu sehenden Frauen stehen zudem im Verdacht, am gleichen Tag in Köln mit einer anderen gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben zu haben.

Wer die Fahndung mit Hinweisen auf die beiden Betrügerinnen unterstützen kann, wird gebeten, sich an den zuständigen Sachbearbeiter zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8512 zu wenden. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

