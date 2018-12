POL-DN: Pkw gestohlen

Langerwehe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Neu-Pier ein Pkw gestohlen.

Der Wagen der Marke BMW, Modell X 3, wurde am Abend gegen 20:00 Uhr in der Einfahrt abgestellt. Am Morgen, um 07:00 Uhr, stellte der Besitzer das Fehlen seines Autos fest. Zur Tatzeit waren an dem blauen Pkw die Kennzeichen DN - H 8088 angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

