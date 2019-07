Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Fremdenfeindliche Parole auf Boden gesprüht

Homberg (ots)

Melsungen Fremdenfeindliche Parole auf Boden gesprüht Feststellungszeit: 17.07.2019, 13:30 Uhr

Gestern wurde der Melsunger Polizei eine Sachbeschädigung mit fremdenfeindlichen Hintergrund gemeldet. Unbekannte Täter sprühten in der Rotenburger Straße eine fremdenfeindliche Parole auf den Boden.

Die Täter nahmen weiße Sprühfarbe und sprühten den Satz "Lernt deutsch oder verpisst euch" auf den Boden im Bereich des Tretbootverleihs am Ende der Rotenburger Straße. Hierbei verwendeten die Täter in dem Wort "verpisst" zwei Siegrunen. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Homberg hat Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

