Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin gestürzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Nachmittag des 12.08.2019 um 14 Uhr wurde eine 63-jährige Fahrradfahrerin verletzt an einer Gartenmauer im Sankt-Agatha-Weg in Freiburg-Benzhausen aufgefunden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Details zum Unfallhergang und der Unfallörtlichkeit sind nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass sich die Unfallörtlichkeit im Bereich Industriegebiet Hochdorf/Benzhausen befindet.

Mögliche Zeugen des Sturzes werden gebeten, sich telefonisch unter 0761 882-3100 bei der Verkehrspolizeidirektion Freiburg zu melden.

