Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Traktor kommt von der Straße ab und kippt um - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 69 jähriger Traktorfahrer am Dienstag, 13.08.19, gegen 18 Uhr, in der Hans-Hammerstein-Straße in Kandern zu. Aus bislang unbekanntem Grund kam er mit seinem Traktor mit Anhänger in einer Rechtskurve von der Straße ab. Hierdurch kippte das Gespann auf die Seite. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro.

Kj

