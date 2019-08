POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Fahrrad gestohlen - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Fahrrad gestohlen - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Auto übersehen

Ein 45-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Montag gegen 10.30 Uhr in der Heinrich-Küderli-Straße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein und stieß mit einem vorbeifahrenden Seat-Alhambra zusammen. Dabei entstand an den Unfallautos ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Fellbach: Pedelec entwendet

Aus einer Garage in der Hinteren Straße wurde zwischen Freitag und Samstag ein E-Bike der Marke Haibike im Wert von 2700 Euro entwendet. Bei dem Rad handelte es sich um ein Fully, 29 Zoll in den Farben schwarz, hellblau und orange. Hinweise zur Tat und Verbleib des Bikes wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Murrhardt: In Parfümerie eingebrochen

Am Wochenende wurde in der Hauptstraße in eine Parfümerie eingebrochen. Ein Dieb brach eine Seiteneingangstüre zum Gebäude auf und drang anschließend in die Büro- und Verkaufsräume ein. Dort entwendete er etwas Bargeld als auch hochwertige Parfüms. Der Schaden am Inventar beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verkaufswert der entwendeten Ware konnte bislang nicht beziffert werden. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Wer zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges bemerkte, sollte sich bitte unter Tel. 07192/5313 mit der Polizei in Verbindung setzen.

