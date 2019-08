Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, UNfälle

Aalen (ots)

Essingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 40-jährige VW-Lenkerin streifte am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr beim Vorbeifahren auf dem Heerweg zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, nachdem sie einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen musste. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Fachsenfeld: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Sonntagvormittag fuhr eine 72-jährige Fiat-Lenkerin gegen 10 Uhr von einem Grundstück der Pleuerstraße auf die Hans-Siegmund-Straße ein. Dabei kollidierte sie mit einer von links heranfahrenden 66-jährigen Ford-Lenkerin und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 4300 Euro.

Aalen-Fachsenfeld: Sachbeschädigungen

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde auf einem Grundstück in der Frankeneichstraße an einem Traktor der rechte hintere Rückstrahler, der rechte Außenspiegel sowie die beiden vorderen Schutzbleche und am Anhänger des Traktors beide Rücklichter beschädigt. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass in der zurückliegenden Zeit an einem Pkw Toyota die Fahrertüre zerkratzt sowie an einem weiteren Fahrzeug beide Außenspiegel beschädigt worden sind. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Abtsgmünd: Schachtdeckel ausgehoben

Am Sonntagmorgen wurde gegen 7.10 Uhr festgestellt, dass von Unbekannten zwei Schachtdeckel der Bachgasse sowie mehrere Leitpfosten ausgehoben wurden. Diese konnten von der Polizei eingesetzt werden.

Aalen: Radfahrer gestürzt

Beim Befahren eines Abhangs, der parallel zur Langertstraße verläuft, stürzte am Samstagabend ein 37-jähriger Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Neuler: Wildunfall

Auf der K 3232 wurde am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr ein Reh zwischen Ebnat und Ramsenstrut von einem 54-jährigen Ford-Lenker erfasst und getötet. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellenberg: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte am Sonntagnachmittag eine 52-jährige VW-Lenkerin gegen 16.25 Uhr einen Auffahrunfall, als sie im Kreuzungsbereich Dietlesmühle/L 2220 auf den Pkw einer vorausfahrenden 52-jährigen VW-Lenkerin auffuhr. Der Schaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Ellwangen: Ampel beschädigt

Einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er zwischen Donnerstag und Freitag eine mobile Baustellenampel beschädigte, die auf der K 3216 zwischen Beersbach und Birkenzell aufgestellt war. Hinweise auf den Verursacher, bei dem es sich vermutlich um einen VW gehandelt hat, bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Vogel verursacht Unfall

Als am Sonntagmorgen ein 21-jähriger BMW-Lenker gegen 9 Uhr die B 29 von Bopfingen in Richtung Aalen befuhr, flog ihm kurz vor Ortsbeginn Aufhausen ein Vogel gegen den Kühlergrill. Der Pkw-Lenker erschrak dadurch, wich reflexartig aus und streifte leicht die Schutzplanke. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Ob die Schutzplanke beschädigt wurde, muss noch ermittelt werden.

Ellwangen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Von Unbekannten wurde zwischen Mittwoch, 10.07. und Samstag, 3.8.2019 die Fassade sowie ein Luftschacht der Stadthalle in der Haller Straße mit Farbe besprüht und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht.

Autobahnunfälle im Bereich Ellwangen:

Im Baustellenbereich des Virngrundtunnels auf der BAB 7 kam am Montagmorgen gegen 2 Uhr ein Sprinter-Lenker in Fahrtrichtung Würzburg wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und störte dabei 3 Baken mit Blinklichtern und Sockeln. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, dauern an, da an der Unfallstelle ein Kennzeichen aufgefunden wurde.

Staubedingt kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Stop-and-Go-Verkehr vor der Baustelle des Virgrundtunnels, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau Ellwangen, zu einem Auffahrunfall, den ein 60-jähriger VW-Lenker verursacht hat. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Beim Fahrbahnwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen streifte ein 54-jähriger Honda-Lenker am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Stau auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau einen rechts neben ihm fahrenden 40-jährigen Krad-Lenker. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Am Freitagabend hielt ein 22-jähriger VW-Lenker sein Fahrzeug aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen an, ohne ihn genügend gegen das Wegrollen gesichert zu haben. Der Pkw machte sich daraufhin selbständig, rollte rückwärts gegen die Schutzplanken im Mittelstreifen, von denen er abgewiesen weiter rückwärts rollte und weitere Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand streifte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Brand von Altkleidercontainer

Am frühen Montagmorgen war im Bereich Ziegelgasse/Parlerstraße kurz nach Mitternacht ein dort aufgestellter Altkleidercontainer aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Angrenzende Glascontainer waren von dem Brand nicht betroffen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Krad-Lenker stürzt und verletzt sich leicht

Leichte Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Krad-Lenker zu, als er am Sonntagabend die Robert-von-Ostertag-Straße befuhr und gegen 20.40 Uhr stürzte, als er zu stark abbremste. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Gschwend-Honkling: 11-jähriger Radfahrer gestürzt

Beim Befahren der Dorfstraße in Richtung Ortsausgang stürzte ein 11-jähriger Radfahrer am Sonntagvormittag gegen 11.10 Uhr durch einen Fahrfehler und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Von vermutlich zwei Unbekannten wurde am Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr an einem Gebäude in der Bürgerstraße eine Scheibe eingeschlagen und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Schranke am Parkhaus beschädigt

Am Sonntagmorgen wurde gegen 3.20 Uhr von einem Unbekannten vermutlich beim Vorbeilaufen am Parkhaus Rems Deck an dem Schrankenbaum gezogen und dadurch die Schranke verbogen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Gschwend: Geschlagen und verletzt

Am Sonntagmorgen kam es gegen 2.35 Uhr auf dem Festgelände in der Dorfheimstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen. Nachdem der 17-jährige Geschädigte von dem Tatverdächtigen mit einem Tritt in den Brustkorb zu Boden gebracht wurde, trat dieser noch mehrfach auf ihn ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Hydrantendeckel beschädigt Fahrzeug

Am Samstag um kurz vor 12:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines PKW Ford die Kaiserbergstraße in Fahrtrichtung Wißgoldingen. Kurz vor Ortsende Rechberg überfuhr er mit seinem Fahrzeug den Deckel eines Wasserhydranten, der sich in diesem Moment löste und gegen den Unterboden des Fahrzeugs prallte. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Hund beißt zweimal zu

Am Samstag um 16 Uhr kam es auf einem Kundenparkplatz in der Aalener Straße zu einem Beißvorfall durch einen Hund. Der Hund griff plötzlich einen 47-jährigen Mann an, der zu diesem Zeitpunkt aus einem Ladengeschäft auf den Parkplatz trat und biss den Mann in die Wade. Der Hundebesitzer nahm anschließend die Leine in die Hand und wollte weggehen, obwohl er von mehreren Passanten angesprochen wurde, dass er stehen bleiben soll. Als der 47-Jährige wieder aufstehen konnte, forderte auch dieser den Hundebesitzer zum Stehen bleiben auf. Daraufhin griff der Hund den Mann erneut an und biss erneut zu, so dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der 42-jährige Hundebesitzer entfernte sich nach dem zweiten Biss vom Parkplatz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Samstagmorgen beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker in der Karl-Lüllig-Straße beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW Opel, so dass an diesem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte das unfallverursachende Fahrzeug schnell ermittelt werden. An diesem Fahrzeug konnten korrespondierende Unfallschäden in Höhe von etwa 2000 Euro festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Ziegelgasse beschädigte am Sonntag um 13:30 Uhr ein 48-jähriger BMW-Lenker einen daneben geparkten PKW Toyota-Yaris. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 35-Jähriger beschäftigt Polizei

Am Samstag gegen 17 Uhr wurde die Polizei in die Aalener Straße gerufen, nachdem dort ein 35-jähriger gewaltsam versuchte in die Wohnung seiner Ex-freundin einzudringen. Hierbei beschädigte der Mann mit einer Gartenhacke die Wohnungseingangstür, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Dem Mann, der sichtbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei wiederum informiert, nachdem der 35-Jährige in der Aalener Straße wiederum randalierte und dabei versuchte auch in diverse andere Wohnungen einzudringen und gegen Wohnungstüren schlagen würde. In die Wohnung seiner Ex-freundin versuchte er mittels einer Leiter einzudringen. Nachdem er sich an einem Fahrrad zu schaffen machte, wurde er von einem 55-jährigen Hausmeister auf sein Verhalten angesprochen. Diesem versetzte der 35-Jährige einen Kopfstoß, so dass dieser verletzt wurde. Daraufhin wurde der Randalierer, auf richterliche Anordnung, bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, in Polizeigewahrsam genommen. Am Sonntag um kurz vor 10 Uhr wurde von dem Hausmeister in der Aalener Straße mitgeteilt, dass der Mann bereits wieder vor Ort sei und randalieren würde. Aufgrund des erneuten aggressiven Verhaltens des 35-Jährigen wurde er einem Arzt vorgeführt, welcher eine Einweisung in eine Klinik begründete.

Schwäbisch Gmünd: 37-jährige verletzt und beleidigt Rettungsdienst und Polizei

Am Sonntag um kurz nach 20 Uhr wurde die Polizei in die Ledergasse gerufen, nachdem dort eine Frau randaliert hatte. Die 37-Jährige konnte mittels der Polizei auf einer Krankentransportliege fixiert werden, während sich sowohl der Rettungsdienst, als auch die Polizeibeamten diverse Beleidigungen anhören mussten. Im Haus der Gesundheit konnte sich die 37-Jährige mit dem rechten Bein aus der Fixierung befreien und trat damit nach den Beamten und den Mitarbeitern des Rettungsdienstes. Nachdem die 37-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde, brachten die Beamten die Dame anschließend in die polizeiliche Gewahrsamszelle. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell