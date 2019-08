POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 04.08.2019, 12:45 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Backnang - Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Am Samstag gegen 11:43 Uhr wollte ein 70 Jahre alter Fahrer eines Audis in Backnang am Bahnhof wenden und hielt hierzu in der Einfahrt zu dort gelegenen Parkplätzen an. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters übersah beim rückwärts ausparken den Audi und fuhr auf ihn auf. Er versuchte noch, sich herauszureden, was ihm jedoch nicht gelang. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro.

Leutenbach - Beim Ausparken hoher Sachschaden verursacht

Am Samstag wollte ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Renault Kangoo auf einem Parkplatz eines Discounters in Leutenbach in der Winnender Straße rückwärts ausparken. Als er bemerkte, dass hinter ihm ebenfalls ein Fahrzeuglenker in seinem PKW sitzt und vielleicht ausparken will, blieb er kurz stehen, um sich mit diesem zu verständigen. Als er dann seinen Ausparkvorgang fortsetzen wollte, übersah er eine 18 Jahre alte Dame mit ihrem Smart, welche zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch fuhr und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro.

Winnenden - In Tankstelle eingebrochen

Am Sonntag gegen 02:15 Uhr schlug ein 17 Jahre alter Mann mit einem Feuerlöscher in Winnenden in der Ringstraße mit einem Feuerlöscher die Scheibe einer Tankstelle ein, um mehrere Zigarettenstangen zu klauen. Hierbei wurde er durch aufmerksame Zeugen beobachtet, welche den jungen Mann dann auch nach der Tat verfolgten und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnten. Nun erwartet den jungen Mann eine Anzeige und er muss den entstandenen Schaden begleichen. Er wurde nach der Anzeigenaufnahme an eine Verwandte übergeben.

