Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemitteilung zum Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Kernen: Frontalzusammenstoß

Am Samstag gegen 11.17 Uhr befuhr ein 20-jähriger Audi TT Roaster Fahrer die L 1199 von Kernen-Stetten in Fahrtrichtung Esslingen. In einer Rechtskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindkeit nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Mercedes Fahrer zusammen. Dieser versuchte noch auszuweichen, was allerdings nicht ausreichte um den Unfall zu verhindern. Der Mercedes Fahrer wurde leicht verletzt, der Audi Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 65.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

