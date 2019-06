Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogeneinfluss gefahren

Bocholt (ots)

Positiv auf Amphetamine angeschlagen hat ein Drogenvortest am Dienstag bei einer Autofahrerin in Bocholt. Polizeibeamte hatten die 24-Jährige kontrolliert, als sie am Abend die Dinxperloer Straße befuhr und dabei vor einer Ampel den Funkstreifenwagen überholt hatte. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Ein Arzt entnahm der Frau in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell