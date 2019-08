POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Tierrettung

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Verkehrsunfallflucht mit Presseaufruf

Am Freitag zwischen 15:45 Uhr und 19:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Hallenbades "Wonnemar" ein parkender Pkw Nissan Micra mit Esslinger Kennzeichen angefahren. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/909-0 zu wenden.

Backnang Maubach: Tierrettung

Am Freitagabend verfing sich ein Jungbussard mit seiner Kralle an einem Isolator eines Strommasten im Bereich der Wiener Straße. Zur Rettung wurde der betroffene Abschnitt vom Energieversorger stromlos gemacht, sodass die Feuerwehr gefahrenlos das Tier mittels Drehleiter retten konnte. Der verletzte Vogel wurde anschließend durch die Polizei in eine Wildtierauffangstation gebracht.

Fellbach: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 15:31 Uhr befuhr ein 28-jähriger Opel Fahrer die B 14 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Waiblingen. Ca. 500 Meter vor dem Kappelbergtunnel musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 27-jährige BMW Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr hinten auf. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Schorndorf: gestürzte Rollerfahrerin

Am Freitag gegen 14:18 Uhr befuhr eine 49-jährige Vespa Fahrerin die L 1151 von Schorndorf Richtung Schlichten. Nach ca. 3 Kilometer geriet sie aufgrund Unachtsamkeit mit dem Vorderreifen in den Grünstreifen, anschließend gegen die Leitplanke und kam dann zu Fall. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

