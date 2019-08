Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei - Baucontainer aufgebrochen - Papierkorb angezündet und Telefonhörer zerstört - Unbekannter tritt mit Fuß gegen Moped - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte am Freitag um 09:25 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße eine 60-jährige Audi-Lenkerin einen daneben geparkten VW Touran. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Fichtenau: Unbekannter tritt mit Fuß gegen fahrendes Moped

Am Donnerstag um 22:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem 16-jährigen Sozius auf seinem Leichtkraftrad die Unterdeufstetter Straße von Matzenbach in Richtung Unterdeufstetten. Der Moped-Fahrer erkannte aus etwa 50 Meter Entfernung eine Person, die vom Gehweg auf die Straße sprang und verringerte deswegen seine Geschwindigkeit. Kurz vor Erreichen der unbekannten männlichen Person ging dieser zunächst einen Schritt zurück und trat dann mit seinem Fuß gegen die Frontverkleidung des vorbeifahrenden Mopeds. Der Fußgänger wird als etwa 30-35 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war auch dunkel bekleidet. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Crailsheim: Bus streift Markise

Am Freitag um kurz nach 08:45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Omnibus der Marke MAN die Wilhelmstraße in Richtung Karlstraße. Um einem entgegenkommenden Rettungswagen, mit eingeschaltetem Blaulicht, freie Fahrt zu gewähren, fuhr der Bus-Lenker mit seinem Fahrzeug ein Stück auf den rechtsseitigen Gehweg. Hier kollidierte er mit einer sich gerade öffnenden Markise eines dortigen Geschäfts. Hierbei entstand am Bus ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Blaufelden: Papierkorb angezündet und Telefonhörer zerstört

Im Bereich des Schulgeländes bzw. des ZOB in der Schulstraße randalierten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen mehrere Personen. Zum einen zündeten sie den Inhalt eines dortigen Metallpapierkorbes an und zum anderen zerstörten sie einen Telefonhörer an einer dortigen Telefonsäule. Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Baucontainer aufgebrochen

In der Nacht zu Freitag wurde in der Haller Straße, an der Baustelle Sauerbronnen ein Bürocontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurde eine größere Anzahl von Elektro- und Akkuwerkzeugen, eine Stihl Motorsäge 036 sowie ein Laptop entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird vorläufig auf ca. 5000 Euro geschätzt. Der Sachschaden beträgt ca. 50 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh mit gelber Farbe Buchstaben auf die Motorhaube eines PKW Ford Fiesta, welcher im Egerländer Weg abgestellt war, gesprüht. Ferner wurde die Motorhaube auch noch zerkratzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ebenfalls mit gelber Farbe wurden in der Nacht verschiedene Buchstaben und Zahlen im Bereich des Sudetenwegs, des Egerländer Weges und der Gaildorfer Straße auf eine Garage, ein Verkehrszeichen, ein Buswartehäuschen sowie auf den Gehweg und die Straße gesprüht. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rosengarten: Wildunfall

Am Freitag um 05.25 Uhr erfasste eine 29-Jährige mit ihrem Ford Fiesta ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Der Unfall ereignete sich auf der B19 zwischen Westheim und Ottendorf. Das Tier wurde tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Mainhardt: LKW kippt um

Am Freitag um kurz vor 13:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lenker eines LKW die B14 von Schwäbisch Hall in Richtung Mainhardt. Kurz nach Aschenhütte kam das Gespann aus kurzer Unachtsamkeit des Fahrers mit den rechten Rädern in den dortigen Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor der LKW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass der Zug nach links von der Straße abkam, dort eine kleine Böschung nach oben fuhr und auf die rechte Seite umkippte. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem LKW samt Anhänger, der mit etwa 26 Tonnen Porotonsteinen beladen war, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Ein nachfolgender Motorradfahrer bremste nach Erkennen der Situation sein Motorrad ab und fiel anschließend zur Seite um. Hierbei entstand am Motorrad geringer Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Derzeit ist die Bundesstraße 14 bei Aschenhütte, zur Bergung des LKW, noch bis etwa 20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

