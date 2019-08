Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Brennendes Reisig - Wiese abgebrannt - Sachbeschädigung - Beide Parteien erschrocken - Fahrzeug beschädigt - Microsoft-Anrufer - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 8 und 22 Uhr einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der im Parkhaus Reichstädter Markt abgestellt war.

Aalen: Unfallflucht II

Auf rund 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker in der Zeit zwischen Mittwochabend 23.30 Uhr und Donnerstagmittag 13 Uhr verursachte, als er einen in der Ludwigstraße abgestellten Pkw Jaguar beschädigte. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen-Forst: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25.07. und dem gestrigen Donnerstag 20 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Gebäude am Dorfanger einzudringen. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Brennendes Reisig

Kein nennenswerter Schaden entstand bei einem Brand am Donnerstagabend. Gegen 20.45 Uhr hatte aus unbekannter Ursache ein Reisighaufen in der Hirschbachstraße Feuer gefangen. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, die mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort war, rasch gelöscht.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand. Kurz vor 17 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Pkw Ford die B 29 zwischen Hüttlingen und Aalen. An der Abzweigung Hofherrnweiler / Unterrombach ordnete sie sich fälschlicherweise auf dem Linksabbiegestreifen ein. Als sie ihren Irrtum bemerkte, wechselte sie wieder auf die andere Fahrspur, wobei sie den Lkw eines 60-Jährigen streifte.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Dacia beschädigte eine 18-Jährige am Donnerstagnachmittag einen in der Hirschbachstraße abgestellten Pkw VW Caddy. Die Fahranfängerin verursachte dabei einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen-Fachsenfeld: Wiese abgebrannt

Auf einem Grundstück in der Jochgasse verbrannten eine 81-Jährige und ein 83-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr Gartenabfälle. Die beiden Senioren ließen das Feuer wohl kurzzeitig unbeaufsichtigt, wodurch dieses sich auf die umliegende Wiese ausbreitete, die auf einer Fläche von ca. 10 qm abbrannte. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Fachsenfeld, die mit 7 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Bereits in der Zeit zwischen Montag 22.07. und Samstag, 27.07. beschädigten Unbekannte das Holzgeländer des Albvereins Hüttlingen im Erlenweg. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 24-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr mit seinem Pkw BMW auf die Carl-Zeiss-Straße ein. Dabei übersah er den Pkw VW Polo einer 77-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger seinen Pkw VW am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der Bahnhofstraße anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fiat Punto auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Rückwärts fuhr eine 58-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem Pkw Toyota aus einem Parkplatz in der Wiener Straße. Dabei beschädigte sie den Pkw VW Golf einer 62-Jährigen, die angehalten hatte, um in den freiwerdenden Parkplatz einfahren zu können. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Hüttlingen: 1500 Euro Schaden

Mit seinem Pkw Mercedes Benz fuhr ein 49-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf der Jahnstraße ein. Dabei beschädigte er den Pkw VW Tiguan einer 57-Jährigen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Beide Parteien erschrocken

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr gingen zwei Frauen am Schimmelberg im Bereich des dortigen Wanderparkplatzes mit ihren Hunden spazieren. Rund 50 Meter nach dem Parkplatz bemerkten die beiden einen ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann, der auf einer Bank saß. Der Mann, dessen Geschlechtsteil nackt war, trug teilweise Damenkleidung. Beim gegenseitigen Erkennen bedeckte sich der Unbekannte, der ein Stativ und eine Kamera vor sich hatte, sofort. Er sprach die Spaziergängerinnen nicht an. Als die beiden Frauen an ihm vorbei waren, zog er sich sofort an und verließ den Parkplatz.

Ellwangen: Fahrzeug beschädigt

Gegen 15.10 Uhr am Donnerstagnachmittag stellte eine 43-Jährige ihren Pkw Toyota im Mühlgraben in Ellwangen ab. Das Fahrzeug holte sie gegen 16.30 Uhr wieder ab. Erst zuhause stellte sie fest, dass Unbekannte den Pkw an der Heckklappe beschädigt haben und dabei einen Schaden von rund 800 Euro verursachten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Radler verletzt

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag für einen 15 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Jugendliche befuhr gegen 16.20 Uhr den kombinierten Fußgänger-/Radweg der Haller Straße, die er auf der mittleren Insel bei Rotlicht überquerte. Dabei wurde er von einem Pkw VW Golf erfasst, dessen Fahrer grün hatte. Der Radler stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der 15-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Sturzhelm. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Rosenberg: 65-Jähriger von "Microsoft-Mitarbeiter" betrogen

Mehrere hundert Euro erbeutete ein unbekannter Anrufer, der sich einem 65-Jährigen gegenüber als Mitarbeiter von Microsoft ausgab. Bei dem Telefonat wurde dem 65-Jährigen erklärt, dass sein PC von einem Virus befallen sei und dies einer Reparatur bedürfe. Daraufhin gewährte der arglose Mann dem Anrufer Zugriff auf seinen Rechner. Außerdem erwarb er sogenannte itunes-Codes, deren Daten er dem Unbekannten übermittelte. Erst als dieser weitere Forderungen stellte, wurde der Mann misstrauisch und erstattete Anzeige.

So schützen Sie sich: - Seriöse Firmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein "Servicemitarbeiter" bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden: - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich alle Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm von Ihrem PC löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 8.30 und 9 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw VW beschädigte, der in dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Täferroter Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1156 zwischen Mutlangen und der B 289 wurde ein die Fahrbahn querendes Reh am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr gleich von zwei Fahrzeugen erfasst. Bei dem Aufprall entstand an den Pkw Jeep und Audi ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Mit seinem Pkw Mercedes Benz beschädigte eine 84-Jährige am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr einen im Turniergraben abgestellten Pkw Mercedes, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr in der Richard-Bullinger-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. Die beiden 35 und 64 Jahre alten Pkw-Lenker machten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben, so dass letztlich nicht geklärt werden konnte, wer für den Unfall verantwortlich ist.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen Mittwochabend 23.30 Uhr und Donnerstagmittag 14.30 Uhr die Türe eines Pizza-Lieferservices in der Rechbergstraße aufzubrechen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Blumenkübel beschädigt

Auf rund 1500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 76-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Benz einen in der Ledergasse aufgestellten Blumenkübel beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren beschädigte eine 74-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit ihrem Pkw Hyundai einen in der Gutenbergstraße geparkten Pkw VW Golf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

