POL-AA: Schwäbisch Hall-Wackershofen: Unfall im Begegnungsverkehr

Schwäbisch Hall (ots)

Gegen 16:00 Uhr war der Fahrer eines Fiat Ducato mit seinem Gefährt auf der K2576 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Auf Höhe Wackershofen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit einem VW Golf. Die beiden männlichen Insassen in dem Fiat wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall ebenfalls verletzt. Für den Rettungsdienst war unter anderem auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ihre Personalien sind noch nicht bekannt. Die K2576 war -Stand 18:00 Uhr - für die Versorgung der Verletzten, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge noch in beide Richtungen gesperrt.

