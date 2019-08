Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer schwer verletzt - eskalierter Familienstreit - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Westhausen-Lippach: Pkw zerkratzt

An einem neuwertigen Pkw, der in der Obere Brühlstraße abgestellt war, wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Beifahrerseite verkratzt und ein Schaden von ca. 400 Euro hinterlassen. Die Polizei Westhausen bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen unter Tel. 07363/919040 um sachdienliche Hinweise.

Hüttlingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Jahnstraße kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein 49-jähriger VW-Lenker mit dem Pkw einer 57-jährigen Mercedes-Lenkerin, wodurch ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden ist.

Essingen: Motoradfahrer stürzte beim Überholen

Beim Befahren der B 29 von Mögglingen in Fahrtrichtung Aalen wollte ein 62-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 8.50 Uhr auf der zweispurig ausgebauten Fahrbahn auf Höhe der Anschlussstelle Essingen einen Pkw überholen. Am Scheitelpunkt der Kurve geriet er bei nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach rechts, wo er den Pkw eines 51-jährigen Skoda-Fahrers streifte. Danach kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Straße ab, wobei er sich schwer verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Lkw-Lenker wurde am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Radgasse ein Sonnenschirm beschädigt, der im Außenbereich einer Gaststätte aufgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend mit einem Pkw Mitsubishi unerlaubt von der Unfallstelle.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstagmorgen ein 29-jähriger Opel-Fahrer gegen 7.25 Uhr die K 3234 von Hinterbrand kommend befuhr und die Kreuzung mit der L 1073 geradeaus überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Adelmannsfelden kommenden 18-jährigen Ford-Lenkerin. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag wurde die Beifahrertüre eines Pkw Audi zerkratzt, der zu diesem Zeitpunkt in der Garage in der Lessingstraße abgestellt war. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Heubach: Versuchter Einbruch in Baucontainer

An einem Baucontainer in der Lauschaer Straße wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag versucht, die Stahltüre aufzubrechen, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Donnerstagvormittag musste eine 18-jährige VW-Lenkerin gegen 8.25 Uhr hinter einem Lkw an einer Ampel anhalten. Beim Wiederanfahren bemerkte sie zu spät, dass der Lkw-Fahrer nochmals verkehrsbedingt stoppte und fuhr auf. Der Schaden am Auto wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Am Lkw entstand kein Schaden.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr eine 46-jährige Toyota-Lenkerin von der Lettenstraße in den Einmündungsbereich mit der Isarstraße einbog, kollidierte sie mit einer vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche in den Einmündungsbereich eingefahren war und nach links abbiegen wollte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Familienstreit eskaliert

Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Schwerzerallee zum Streit unter Brüdern. Im Verlaufe der zunächst verbal verlaufenden Auseinandersetzung kletterte der Tatverdächtige, der sich anfangs unterhalb des Balkons befand, nach oben zu seinem Bruder. Dort griff er ihn an und verletzte ihn mit einem Messer. Die Polizei wurde nach dem Vorfall informiert und war am Mittwochabend mit mehreren Polizeistreifen zur Lagebewältigung im Einsatz. Der schwerverletzte Mann wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung der Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat, insbesondere auch zu den Hintergründen, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell