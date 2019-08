Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Polizeigewahrsam genommen, Unfälle & Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 35-Jähriger entwendete am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt eine Flasche Wodka, was von den Mitarbeitern angezeigt wurde. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb so sehr unter Alkoholeinwirkung stand, dass er zu seiner eigenen Sicherheit mit auf die Dienststelle genommen wurde. Um ihn vor Schaden zu bewahren, wurde ein Polizeigewahrsam angeordnet.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw Fiat vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters kommend, auf die Eduard-Pfeiffer-Straße ein. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw Mercedes Benz eines 29-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen: Sattelaufleger streift Lkw

Auf rund 11.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 32-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr verursachte. Mit seinem Sattelzug fuhr der 32-Jährige auf der Auffahrt zur B 29 in Richtung Nördlingen an einem verkehrsbedingt wartenden Lkw vorbei. Hierbei schwenkte der Auflieger seines Fahrzeuges aus und streifte den stehenden Lkw.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Dienstagabend 22 Uhr bis Mittwochmorgen 8 Uhr das Hinweisschild einer Arztpraxis in der Bachstraße, wobei ein Sachschaden von rund 400 Euro entstand. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979615 entgegen.

Essingen: 5000 Euro Sachschaden

Vom Fahrbahnrand der Margarete-Steiff-Straße kommend, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes Benz am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den Pkw Opel eines 84 und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Um einem Lkw das Einfahren auf ein Firmengelände in der Burgstallstraße zu ermöglichen, setzte ein 55-Jähriger seinen Pkw VW Caddy ein kleines Stück zurück. Dabei beschädigte er den hinter ihm stehenden VW Golf eines ebenfalls 55-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Dienstagabend 23.30 Uhr und Mittwochvormittag 11.30 Uhr einen Sachschaden von rund 5000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Katzenbachstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/9559914 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Kurz nach 17 Uhr am Mittwochnachmittag ordnete sich ein 70-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der Marienstraße rechts ein. Dabei streifte er den Pkw BMW eines 20-Jährigen, der am Fahrbahnrand angehalten hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Riesbürg-Utzmemmingen: Radler gestürzt

Ein Fahrfehler war wohl die Ursache eines Unfalls, bei dem sich ein 76-jähriger Radfahrer am Mittwochmittag verletzte. Gegen 13.30 Uhr befuhr der Senior die Walkstraße, von wo aus er nach links in die Nördlinger Straße abbog. Hierbei stürzte er zu Boden und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Der Radler, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Schutzhelm trug, wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Bopfingen: 1000 Euro Schaden

Beim Vorbeifahren streifte eine 24-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr mit ihrem Pkw Seat einen in der Schillerstraße geparkten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Lorch: Kettenreaktion

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 33-Jährige ihren Pkw Nissan auf der B 29 Höhe Abfahrt Lorch abbremsen. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan im weiteren Verlauf auf den Pkw BMW eines 31-Jährigen aufgeschoben. Die 33-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 14 und 18.30 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er einen Pkw VW beschädigte, der in der Gartenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestürzt

Kurz nach 19 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Rad die Lange Gasse in Richtung Brainkofer Straße. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den dortigen Gehweg stürzte der Radler, wobei er mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Der 68-Jährige, der wohl kurz das Bewusstsein verlor, wurde von seinen Bekannten, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs waren, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt und stabilisiert. Der 68-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Glück im Unglück

Glücklicherweise unverletzt blieb ein Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochnachmittag. Der 46-Jährige Radfahrer befuhr den Radweg parallel zur Scheffoldstraße und bog dann auf diese ein. Da er offenbar zu schnell fuhr, verlor er die Kontrolle und fuhr frontal gegen den entgegenkommenden Pkw Lada eines 57-Jährigen. Bei dem Unfall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Lorch: Auffahrunfall

Auf rund 17.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag entstand. Gegen 16.15 Uhr musste eine Autofahrerin ihren Mercedes Benz verkehrsbedingt auf der B 29 zwischen Waldhausen und Lorch anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug gestreift

Gegen 14.20 Uhr am Mittwochmittag kam es in der Lindenhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Mit seinem Lkw fuhr ein 63-Jähriger an einem dort geparkten Pkw VW vorbei. Wegen Gegenverkehr scherte er wieder ein, wobei er ein abgestelltes Fahrzeug streifte.

