Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Kontoauszugsautomat beschädigt, Randalierer verletzt Polizisten & Brennende Hochspannungsleitung

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gegen 19:15 Uhr ereignete sich am Mittwochabend auf der Lützelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde und rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Eine 27 Jahre alte Citroen-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in Richtung Altenbergstraße den entgegenkommenden 25-jährigen Biker und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß, zog sich glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert

Weinstadt: Kontoauszugsautomat beschädigt

Gegen 22:30 Uhr beschädigte am Mittwochabend ein 34 Jahre alter Mann in einer Bankfiliale in der Buhlstraße einen Kontoauszugsautomaten, indem er diesen aus der Verankerung riss und anschließend darauf urinierte. Der Täter konnte kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Leutenbach: Motorradfahrer nach Unfall mit Reh verletzt

Gegen 5:30 Uhr befuhr am Mittwochmorgen ein 54 Jahre alter Motorradfahrer die Kreisstraße 1846 zwischen Erbstetten und Nellmersbach, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Biker konnte dem Reh nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Reh verstarb nach der Kollision, der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Da sich ein Fahrradfahrer ausschließlich auf sein Smartphone und nicht auf den Straßenverkehr konzentrierte, kam es am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der bisher unbekannte Radler fuhr die Rosenstraße entlang und bemerkte den entgegenkommenden VW Golf eines 39-jährigen Mannes nicht. Obwohl der Autofahrer noch mehrmals hupte, um auf sich aufmerksam zu machen, kollidierte der Fahrradfahrer frontal mit dem Pkw und wurde auf die Motorhaube geschleudert. Nach dem Unfall stand der Fahrradfahrer wieder auf und fuhr weiter, ohne seine Daten anzugeben. Das Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 2040) sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Radler geben können. Dieser wird als ca. 25-30-jähriger Mann mit sportlicher Statur, etwa 190 cm groß, trug eine schwarze Baseballmütze, einen schwarzen Pullover und ein weißes T-Shirt, beschrieben. Weiterhin soll er mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen 8 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag einen Ford Fiesta, der auf dem Kundenparkplatz einer Bankfiliale in der Straße Marktplatz abgestellt war. Am Ford entstanden etwa 2500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Betrunkener Randalierer verletzt Polizisten

Gegen 17:20 Uhr verständigte ein Anwohner der Urbanstraße am Mittwoch die Polizei, da sein Nachbar randalieren würde. Vor Ort trafen die Polizisten einen deutlich betrunkenen 42 Jahre alten Mann an, der im Verlauf des Gesprächs immer aggressiver wurde. Als dieser mehrfach versuchte, in Richtung der Beamten zu schlagen, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei wehrte er sich so heftig, dass letztlich zwei Polizisten Verletzungen erlitten. Der Mann blieb zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Weissach im Tal: Brennende Hochspannungsleitung

Zwischen Unterweissach und Ungeheuerhof brannte am Mittwoch gegen 18 Uhr eine Hochspannungsleitung. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Durch den Netzausfall, der wohl infolge eines technischen Defekts verursacht wurde, waren mehrere Ortschaften zeitweise ohne Strom.

Fellbach: Unfall beim Rückwärtsfahren

Eine 29-jährige Polo-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr rückwärts von einem Grundstück auf die Remstalstraße ein. Dabei übersah sie einen einbiegenden VW Touran und stieß mit diesem zusammen. An den beiden Unfallautos entstand bei der Karambolage ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht - 8-jähriger Bub leicht verletzt

Ein 8-jähriger Bub querte am Dienstagabend zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr in der Bühlstraße bei der Einmündung Bruckstraße an einem dortigen Zebrastreifen mit seinem City-Roller die Fahrbahn. Ein unbekannter Autofahrer erkannte das Kind zu spät und stieß mit diesem zusammen. Der Junge, der zu seinem gleichaltrigen Freund auf die andere Straßenseite wollte, wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer erkundigte sich offenbar nach dem Vorfall nur oberflächlich nach dem Wohlbefinden des Jungen und fuhr dann ohne auszusteigen weiter. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben, der vermutlich mit einem braunen VW unterwegs war. Die Polizei Fellbach hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Hinweise auf den unbekannten Autofahrer.

