POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Wohnungseinbruch - Diebstahl an Sattelzugmaschine - Diebstahl von Baustelle - Sonstiges

Frankenhardt: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in Honhardt, im Neubaugebiet Kälberwasen, wurden in der Zeit von Montagnachmittag, 16:30 Uhr bis Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, mehrere 3 Meter lange blaue Kunststoffrohre mit 200mm und 150mm Durchmesser entwendet. Weiterhin stahlen der oder die unbekannten Diebe noch etwa 10 Abzweigrohre und 20 Bogenrohre mit einem Durchmesser von 150mm. Der Wert der Rohre beträgt ca. 3150 Euro. Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Rohre nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Aufgrund eines Fahrfehlers kam am Mittwoch um 11:35 Uhr eine 62-jährige Lenkerin eines PKW Skoda von der Fahrbahn des Aschenhauswegs ab und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten PKW Opel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aufgrund eines Busses auf dem rechten Fahrstreifen Am Holzmarkt wechselte am Mittwoch um 07:30 Uhr der 26-jährige Lenker eines VW Crafter auf der Crailsheimer Straße vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne darauf zu achten, dass auf dem linken Fahrstreifen bereits ein 51-Jähriger mit seinem Ford C-Max fuhr. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2300 Euro.

Wolpertshausen: Diebstahl an Sattelzugmaschine

Aus einer Sattelzugmaschine, die auf einem Hof in der Süßwiesenstraße abgestellt war, wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen insgesamt etwa 800 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hierzu wurde das Tankschloss An dem LKW aufgebrochen und der Kraftstoff abgesaugt. Zusätzlich wurden an dem Fahrzeug beide Kotflügel der Hinterachse samt Beleuchtungseinrichtung abmontiert und entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Kotflügel nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Wolpertshausen: Versuchter Wohnungseinbruch

In der Gartenstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen versucht eine Seiteneingangstür eines Wohnhauses aufzubrechen. Die Einbrecher wurden eventuell gestört und haben somit das Haus nicht betreten. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

