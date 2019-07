Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Trafo-Station - Diesel gestohlen - Anrufe von falschen Polizisten - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfall beim Einparken

In einem Parkhaus im nördlichen Stadtgraben beschädigte eine 18-jährige Opel-Lenkerin beim Einparken am Mittwoch gegen 11.50 Uhr einen geparkten Pkw Toyota und versursachte einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochvormittag stieg ein 43-jähriger Fahrzeuglenker in der Bahnhofstraße unvorsichtig aus seinem Fahrzeug. Er öffnete die Fahrertür ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine nachfolgende 53-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation zu spät und mit der Tür. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Essingen: Dieseldiebstahl abgezapft und entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden aus dem Tank eines geparkten Lkw, der auf einem Parkplatz an der B 29 auf Höhe Essingen abgestellt war, ca. 500 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung setzen.

Unterschneidheim: Brand durch technischen Defekt

An einer Transformatorenstation in der Silcherstraße kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Unterschneidheim und Bopfingen rückten zur Brandbekämpfung an und konnten den Brand rasch löschen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund des Kabelbrandes kam es gebietsweise zum Ausfall des Strom- und Telefonnetzes.

Schwäbisch Gmünd-Iggingen: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 4000 Euro verursachte am Mittwochmorgen eine 37-jährige Mitsubishi-Lenkerin, als sie gegen 7.15 Uhr in der Hölderlinstraße beim Ausparken einen Pkw Toyota beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Wieder Anrufe von falschen Polizeibeamten

Im Bereich Schwäbisch Gmünd wurden am Dienstagabend gegen 22 Uhr mehrere Geschädigte von einer unbekannten Frau angerufen, welche sich als Polizeibeamtin ausgab. In den Telefonaten fragte sie die Geschädigten, ob sie Wertsachen zu Hause hätten und dass in ihrer Nachbarschaft 2 rumänische Diebe festgenommen wurden, bei welchen ein Zettel mit ihrer Anschrift vorgefunden wurde. Ein schädigendes Ereignis ist nicht eingetreten, da die Geschädigten gut reagiert hatten und auflegten. Die Polizei rät:

- Seien Sie kritisch und hinterfragen Sie, wenn angebliche Amtsträger am Telefon Fragen zu Vermögensverhältnisse stellen. Polizeibeamte fragen niemals am Telefon nach Wertgegenständen im Haus und fordern auch nicht zur Herausgabe, um es angeblich in Sicherheit zu bringen.

- Notieren Sie im Zweifel den genauen Namen und die Dienststelle des Anrufers und rufen die Polizeidienststelle zurück. Verwenden Sie hierbei die Nummer der Dienststelle, die Sie selbst aus dem Telefonbuch recherchiert haben.

- Sprechen Sie mit Angehörigen und lassen Sie sich nicht mit der Begründung der Geheimhaltung unter Druck setzen!

- Besprechen Sie mit älteren Familienangehörigen die unterschiedlichen Betrugsmaschen und sprechen Sie Verhaltensregeln für den Fall eines Betrugsversuch durch.

- Weitere Infos unter:

https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2017/07/FALTBLATT-Vorsicht_Abzocke.pdf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell