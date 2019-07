Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr und Mittwoch, 11:25 Uhr wurde in der Gottlob-Müller-Straße ein geparkter Honda Jazz von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Am Honda entstanden etwa 3000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

30000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag ereignete. Eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin von Heiningen kommend nach links auf die K 1917 in Richtung Allmersbach ein. Sie übersah hierbei die Vorfahrt eines 62-jährigen Fahrers eines Pkw Lada, der dem kreuzenden Mercedes nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Autos Totalschäden, weshalb diese auch abgeschleppt werden mussten. Die Insassen blieben unverletzt.

Kernen im Remstal: Auto zerkratzt

In der Albert-Moser-Straße wurde am Dienstag zwischen 8.15 Uhr und 18.45 Uhr ein dort abgestellter Mercedes mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter verursachte ca. 3000 Euro Schaden, indem er die Lackierung der linken Fahrzeugseite zerkratzte. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell