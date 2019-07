Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren - Unfallfluchten - Gesundheitliche Probleme waren Unfallursache - 9-Jähriger leicht verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Untergröningen: In den Straßengraben gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Mit ihrem Pkw Dacia kam eine 53-Jährige auf der Forststeige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen zwei Bäume, ehe der Pkw im Straßengraben landete. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt; ihr Fahrzeug wurde mit Hilfe eines Traktors geborgen.

Lauchheim: Unfall beim Abbiegen

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend entstand. Gegen 18.30 Uhr bog ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz von der Hauptstraße nach rechts in die Anton-Grimme-Straße ein. Hierbei fuhr er zu weit nach links, weshalb er den an der Einmündung stehenden Pkw Opel eines 45-Jährigen streifte.

Aalen: Aufgefahren

Kurz nach 16.30 Uhr kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. Auf der Burgstallstraße fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw Audi A4 auf den vor ihm fahrenden Pkw BMW einer 27-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Kradfahrer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 3325 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Wasseralfingen ereignete, musste ein 16-jähriger Kradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verkehrsbedingt hatte ein 60-Jähriger seinen Transporter anhalten müssen. Der Jugendliche hatte dies zu spät bemerkt und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf. Bei dem Aufprall stürzte der 16-Jährige zu Boden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3500 Euro.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 Höhe Westside streifte ein 84-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr mit seinem Pkw Renault den neben ihm fahrenden Lkw eines 41-Jährigen. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Gesundheitliche Probleme waren Unfallursache

Eigenen Angaben zufolge waren gesundheitliche Probleme der Grund, weshalb eine 76-Jährige am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf auf der Aalener Straße in Fahrtrichtung Oberkochen zunächst gegen den Randstein fuhr. Zeugen beobachteten anschließend, wie das Fahrzeug der Frau stark beschleunigte und ungebremst zunächst quer über die Fahrbahn fuhr und dann gegen eine Gartenmauer und eine Hauswand prallte. Die Unfallverursacherin, die bei dem Aufprall verletzt wurde, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden; der von ihr verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Kirchheim: 9-Jähriger leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Schürfwunden an Armen und Beinen zog sich ein 9-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Pkw VW die Straße Auf dem Wört, als der Junge von rechts mit seinem Fahrrad angefahren kam. Am Gehweg wollte der Bub wohl bremsen, rutschte dabei aber ab und fuhr direkt auf die Fahrbahn. Obwohl die Autofahrerin noch nach links auswich, konnte sie die Kollision nicht verhindern. Der 9-Jährige prallte mit dem Rad gegen die hintere Seite des Pkw und stürze zu Boden. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht und behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro beziffert.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw BMW beschädigte ein 89-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen im Sebastiansgraben abgestellten Pkw Ford, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der alte Herr davon. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges an die Polizei übergeben, so dass der 89-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Lorch: Unfall im Kreuzungsbereich

Gegen 4.45 Uhr am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung B 29 Lorch Ost / Muckenseestraße zum Zusammenstoß eines Pkw BMW und eines Pkw Mercedes Benz. Beide 26 und 53 Jahre alte Fahrer gaben an, jeweils bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker verursachte am Dienstagmorgen zwischen 8 und 8.20 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Dacia beschädigte, der in der Feldstraße abgestellt war.

Unfallflucht II

Rund 3000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Dienstag zwischen 7.30 und 17 Uhr einen Pkw BMW beschädigte, der in der Adam-Riese-Straße geparkt war. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Am Dienstag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz von einem Parkplatz kommend auf die Lorcher Straße ein. Dabei übersah er den Pkw Fiat eines 38-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Obergröningen: 20.000 Euro Sachschaden

Ein 69-Jähriger verursachte am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand und er selbst leicht verletzt wurde. Kurz nach 15 Uhr war er mit seinem Pkw Hyundai auf der Hauptstraße in einer Kurve geradeaus gefahren und frontal in ein älteres Bauernhaus geprallt.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw VW beschädigte eine 44-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Pkw Opel, der in der Domenikus-Debler-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sattelzug beschädigte Pkw

Kurz vor 12 Uhr am Dienstagmittag beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Sattelzug einen am rechten Fahrbahnrand des Buchhölzlesweg abgestellten Pkw Ford. Der Lkw streifte den Pkw, als er vom Buchhölzlesweg nach links in die Werrenwiesenstraße einbog. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um eine Sattelzugmaschine mit grauer Plane und blauer Schrift. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Radelstetten: Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren

Am Dienstag gegen 19:16 Uhr kam es am Kugelbergle zu Streitigkeiten unter mehreren Männern. Grundsätzlich ging es bei dem Streit um unterschiedliche Ansichten bezüglich dem Betrieb einer dortigen Autowerkstatt. Im Verlauf des Streits gab ein 46-jähriger Anwohner drei Schüssen aus einer mitgeführten Schreckschusswaffe ab, wodurch ein 40-jähriger Mitarbeiter der Werkstatt leicht verletzt wurde. Der Schütze konnte anschließend durch den 40-Jährigen, unter Mithilfe eines 44-Jährigen, überrumpelt und entwaffnet werden. Der Schütze seinerseits gab an, zuvor von dem 40-Jährigen mit einem Hammer angegriffen worden zu sein und sich deswegen mit der Schreckschusswaffe gewehrt zu haben. Die beiden Streithähne mussten nach dem Vorfall mit Rettungswägen in zwei unterschiedliche Krankenhäuser verbracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aufgrund der unklaren Sachlage an.

