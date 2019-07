Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wertgegenstände aus Autos entwendet, Farbschmierereien an Murrmauer & Mann schwer verletzt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Murrhardt: Wertgegenstände aus Autos entwendet

In der Friedensstraße und in der Justinus-Kerner-Straße wurden in der Nacht zum Dienstag aus vier Autos Wertgegenstände, wie Geldbörsen und ein Navi entwendet. Die Fahrzeuge waren offenbar nicht abgeschlossen. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinweise zur Tat.

Backnang: Farbschmierereien an Murrmauer

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagvormittag, 10 Uhr besudelte ein bisher unbekannter Sprayer die neu errichtete Murrmauer an zwei Stellen im Bereich der Aspacher Brücke mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5000 Euro. Die Stadt Backnang hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 oder direkt beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Sulzbach an der Murr: Mann schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 33-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nachdem er Opfer einer vierköpfigen Personengruppe wurde. Das Opfer sowie diverse weitere Personen hielten sich in der Nacht an der Freizeitanlage Seitenbachtal zum Feiern auf. Gegen Mitternacht kamen drei junge Männer und eine junge Frau hinzu und griffen den Mann, der sich zu dem Zeitpunkt etwas abseits der restlichen Personen aufhielt, unvermittelt an. Nachdem er mehrere Tritte und Schläge abbekam musste er letztlich schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die vier bisher unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Von ihnen liegt lediglich eine vage Beschreibung vor, zwei der Männer sollen eine Basecap getragen haben, einer soll eine kräftige Statur und einen Vollbart haben. Nach Zeugenaussagen könnte es sich um Südländer / evtl. türkischstämmige Personen handeln. Der Polizeiposten Sulzbach an der Murr sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07193 352 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

