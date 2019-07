Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Kiosk - Mähroboter entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Wildunfall

Gegen 5:20 Uhr erfasste ein 22-jähriger VW Golf-Fahrer auf der K2643 zwischen Weipertshofen und Alexandersreut ein Tier. An dem PKW entstand durch den Zusammenprall rund 500 Euro Schaden. Das Tier lief nach dem Unfall weiter in den Wald.

Crailsheim: Mähroboter entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 21:45 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr aus einem Gartengrundstück in der Geschwister-Scholl-Straße einen Mähroboter der Marke Stihl. Der Wert des Diebsgutes liegt bei rund 1.500 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Am Dienstag um 08:40 Uhr wollte eine 27-jährige Frau mit ihrem PKW Nissan im Badweg rangieren. Hierbei prallte sie leicht gegen einen am Straßenrand geparkten VW Passat. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Auf der B19 zwischen Untermünkheim und der Abzweigung der B14 in Richtung Künzelsau kam es am Dienstag um 09:15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Eine 20-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr aus Unachtsamkeit auf den Anhänger eines vorausfahrenden Mercedes Sprinter auf.

Schwäbisch Hall: Reh erfasst

Am Dienstag um 07:35 Uhr erfasste ein 29-jähriger mit seinem Mercedes Sprinter ein Reh, welches die B19 zwischen Untermünkheim und Gelbingen queren wollte. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das schwer verletzte Tier musste von seinem Leiden erlöst werden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Kiosk

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein Fenster eines Kiosks im Schulzentrum West in der Berliner Straße aufgehebelt. Aus dem Kiosk wurden anschließend diverse Süßigkeiten und Getränke im Wert von etwa 20 Euro entwendet. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Fichtenberg: Unfall beim Ausparken

Am Dienstag um 07:50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Lenker eines VW Golf rückwärts aus einem Grundstück auf die Tälerstraße aus und übersah hierbei einen Mercedes Sprinter welcher in Richtung Industriestraße fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

