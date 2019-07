Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche werfen Gegenstände auf Pferde und bedrohen Frau - Diesel abgepumpt - Sachbeschädigung - Streit endet mit Sprung aus dem Fenster -Sonstiges

Aalen (ots)

Blaufelden: Diesel abgepumpt

Unbekannte pumpten zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 12:30 Uhr, aus dem Tank einer Baumaschine in der Rothenburger Straße ca. 100 Liter Kraftstoff ab. Der Wert des Diesels liegt bei etwa 130 Euro. Die Polizei Blaufelden bittet unter Telefon 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Langenburg: Radfahrerin stürzt

Eine 47 Jahre alte Radfahrerin war auf der Hauptstraße in Langenburg am Montag gegen 21:00 Uhr unterwegs. Als sie von der Straße auf den Gehweg auffahren wollte, kam sie zu Fall und verletzte sie leicht. Sie wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

Satteldorf: Jugendliche werfen Gegenstände auf Pferde und bedrohen Frau

An einer Pferdekoppel , die an der K2504 zwischen Ellrichshausen und Satteldorf liegt, entdeckte eine 28-Jährige Pferdebesitzerin am Montag gegen 15:30 Uhr vier Jugendliche, die Gegenstände in Richtung der weidenden Pferde warfen. Als die 28-Jährige ihr Fahrzeug anhielt und die Jugendlichen ansprach, bedrohten diese die Frau. Einer der Jugendlichen soll dabei auch drohend mit einem Messer hantiert haben. Die Frau suchte daraufhin den Reiterhof auf und verständigte Bekannte. Bei den Jugendlichen soll es sich um vier männliche Teenager im Alter zwischen 16-18 Jahre handeln. Alle hätten eine normale Statur gehabt und wären dunkel gekleidet gewesen. Die Gruppe war wohl mit Fahrrädern unterwegs. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Fahrerflucht

Zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr am Montag parkte eine 35-Jährige ihren Chrysler Freemont auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Sulzbrunnenstraße. Als die Frau zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Chrysler beschädigt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr an einem Gymnasium in der Bürgermeister-Demuth-Allee eine aus Kunststoff bestehende Bank aus der Verankerung gerissen und diese auf dem Schulhof zertrümmert. Zudem wurde die Fassade eines Gebäudes mit einer öligen Flüssigkeit beschmiert. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfall auf Feldweg

Gegen 17:40 kam es am Montag zu einem Unfall auf einem Feldweg in der Verlängerung der Hofwiesenstraße. Auf dem Feldweg war ein 52-jähriger VW Golf-Fahrer in Richtung Erkenbrechtshausen unterwegs. Auf dem engen Feldweg kam ihm ein 49-Jähriger in seinem VW Passat entgegen. Die beiden Autos streiften sich, so dass ein Sachschaden von rund 4.500 Euro bei dem Unfall entstand.

Gaildorf: Streit endet mit Sprung aus dem Fenster

Am Dienstag um kurz nach 0 Uhr kam es zu einem Streit unter mehreren Männern in einer Wohnunterkunft in der Kocherstraße. Im Verlauf dieses Streits sprang ein 27-jähriger Mann aus einem Fenster im 1.OG. Bei diesem Sprung aus etwa 4 Meter Höhe verletzte er sich schwer. Letztendlich wurden der 27-Jährige sowie zwei weitere Männer im Alter von 17 und 25 Jahren mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Wildunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro

Am Montag um 23 Uhr erfasste ein 25-Jähriger mit seinem Renault Captur ein Reh welches die K2576 zwischen Untermünkheim und Wackershofen queren wollte. Kurz vor einer dortigen Brücke sprang das Tier auf die Fahrbahn, wurde vom PKW erfasst und flüchtete anschließend in ein angrenzendes Feld. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Mainhardt: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag um 11 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel Agila die K2582 von Mainhardt in Richtung Brettach. In einer dortigen scharfen Linkskurve kam das Fahrzeug zunächst in den Grünstreifen und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW fuhr etwa eine 5 Meter tiefe Böschung hinab und prallte anschließend gegen einen Baum. Letztendlich kam das Fahrzeug auf dem Dach in der Brettach zum Liegen. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nachdem aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste die Feuerwehr Mainhardt/Ammertsweiler, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort kamen, eine Ölsperre errichten.

Satteldorf: Unfall wegen Reifenschaden

Weil an seinem PKW der vordere rechte Reifen platzte verlor ein 27-jähriger die Kontrolle über seinen Ford Transit und kollidierte mit einem Renault Zoe einer 51-Jährigen. Der Unfall ereignete sich am Montag um 07:50 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Schnelldorf. An den beiden PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

