Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Dieseldiebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Unbekannte gelangten über das vergangene Wochenende verbotswidrig auf ein Baustellengelände an der Bielefelder Straße. Aus einem dortigen Container stahlen die Täter zirka 1.000 Liter Dieseltreibstoff. Hinweise zu dem Diebstahl aber auch Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

