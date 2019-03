Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Waschpark.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in die Büroräume eines Kfz-Waschparks in der Elisabethstraße ein. Im Gebäude brachen die Täter einen Münzautomaten auf und stahlen diverses Werkzeug. Einen Tresor mit bislang unbekanntem Inhalt nahmen die Einbrecher ebenfalls mit. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Einbrecher ein entsprechend großes Fahrzeug genutzt haben. Hinweise zu dem Einbruch aber auch Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell