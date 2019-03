Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Alkoholika und Zigaretten erbeutet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Montag, zwischen 1:30 Uhr und 10 Uhr, die Tür zu einem Kiosk an der Osterstraße auf. Aus dem Büdchen stahlen die Einbrecher Tabakwaren und Alkohol in einem noch nicht genauer zu beziffernden Wert. Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

